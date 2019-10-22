Россияне не спешат регистрировать дроны, менее 5% беспилотников поставлены на учет

Сложная процедура регистрации отталкивает владельцев беспилотников от легализации дронов. Лишь 5% устройств поставлены на учет. Таким образом, с 27 октября за полеты 95% незарегистрированных аппаратов владельцам может грозить штраф.

По данным ассоциации «Аэронет», которая объединяет пользователей и разработчиков беспилотных авиационных систем, сейчас в России в любительской эксплуатации может быть около 50 тысяч дронов, еще 2 тысячи используются компаниями.

При этом в Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) направлено 3197 заявок на регистрацию беспилотных воздушных судов, и только 1562 из них поставлены на учет, пишет РБК.

По мнению экспертов, все дело в сложной процедуре регистрации. Ведомство принимает заявки только в виде почтовых отправлений. Владельцам нужно указать персональные данные и приложить фото дрона. Отсутствие информации станет поводом для отклонения заявки.

С марта 2020 года поставить беспилотник на учет можно будет через специальный портал. Не исключено, что владельцы дронов ждут этого момента, чтобы не возиться лишний раз с бумажными документами.

Штрафы за несанкционированное использование воздушного пространства составляют до 50 тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч рублей – для юридических.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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