российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 22 октября 2019, 16:37 мск

Новости Технологии

В Германии признали превосходство «Арматы» над «Леопардом-2»

Фото: пресс-служба Кремля

Российский танк Т-14 «Армата» с модернизированной 125-миллиметровой пушкой превосходит по своим характеристикам немецкий танком «Леопард-2». Об этом пишет Die Welt. Немецкое издание, в частности, отмечает, что сегодня Германия и Франция работают над новым танком, который должен заменить «Леопарды» и французские «Леклерки».

Новые разработки, отмечает автор статьи, позволят привести к конкурентному противостоянию, а наибольшее внимание инженеры проекта уделяют пушке. Уже известно, что для «Леопарда» разрабатывается новая 130-миллиметровая пушка взамен прежней – 120-миллиметровой.

Французские разработчики в свою очередь заявили, что испытали 140-миллиметровую пушку на танке «Терминатор». Оба концерна утверждают, что именно их пушки лучше подходят для совместного немецко-французского проекта боевого танка «Основная наземная боевая система».

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 22.10.19

Охрану российских космодромов хотят доверить роботам. / «Хьюстон, у нас проблема»: у астронавтов на МСК сломалась кухня. / Ученые создали искусственное мясо с волокнистой структурой. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Европа

В Осло вооруженный мужчина угнал скорую помощь и начал давить людей

Хорваты снова «отличились» антисербскими призывами

Президент Сербии: Признание Косово в существующих границах абсолютно исключено

Посольство РФ в недоумении: Чехия «обезглавила» очередную «сеть» российских хакеров

Министры обороны России и Сербии «сверили часы» в Пекине

Западу аукнулся «бумеранг зла»

Москва «взялась» за Белград: в визите Медведева в Сербию было больше политики, чем экономики

Путин: Запад запугивает и шантажирует страны Африки

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Россия, Технологии, Германия, Европа,