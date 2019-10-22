В Германии признали превосходство «Арматы» над «Леопардом-2»

Российский танк Т-14 «Армата» с модернизированной 125-миллиметровой пушкой превосходит по своим характеристикам немецкий танком «Леопард-2». Об этом пишет Die Welt. Немецкое издание, в частности, отмечает, что сегодня Германия и Франция работают над новым танком, который должен заменить «Леопарды» и французские «Леклерки».

Новые разработки, отмечает автор статьи, позволят привести к конкурентному противостоянию, а наибольшее внимание инженеры проекта уделяют пушке. Уже известно, что для «Леопарда» разрабатывается новая 130-миллиметровая пушка взамен прежней – 120-миллиметровой.

Французские разработчики в свою очередь заявили, что испытали 140-миллиметровую пушку на танке «Терминатор». Оба концерна утверждают, что именно их пушки лучше подходят для совместного немецко-французского проекта боевого танка «Основная наземная боевая система».

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 22.10.19

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