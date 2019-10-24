США доверят искусственному интеллекту вести воздушные бои

Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) Минобороны США заключило соглашение на проведение предварительных испытаний нейросетевых алгоритмов виртуальными воздушными боями сразу с восемью разработчиками.

Результаты испытаний позволят составить список требований к системам искусственного интеллекта, которые будут управлять перспективными боевыми беспилотными летательными аппаратами.

Минувшей весной DARPA объявило о заинтересованности в разработке системы искусственного интеллекта, которая в будущем сможет брать управление боевым самолетом на себя и вести маневренный ближний воздушный бой. Разработка системы будет проходить в рамках программы ACE (Air Combat Evolution – развитие воздушного боя). По оценке DARPA, система искусственного интеллекта должна быть обучаемой.

Конечной целью программы ACE является создание системы искусственного интеллекта для боевых беспилотников, прикрывающих пилотируемые истребители. В целом предполагается, что новая система искусственного интеллекта сможет вести воздушный бой быстрее и эффективнее человека, существенно снижая нагрузку на летчика и предоставляя ему время для принятия тактических решений в рамках более масштабной боевой задачи.

Испытания будут проводиться в три этапа: в ноябре 2019 года, январе и марте 2020-го. На начальных этапах нейросетевые алгоритмы будут сражаться с игровым искусственным интеллектом, а на третьем этапе – друг с другом, передает N+1.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 24.10.19

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