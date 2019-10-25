ФСБ разрешат блокировать связь со странами для борьбы с телефонным терроризмом

Федеральная служба безопасности получит право блокировать связь со странами для борьбы с телефонным терроризмом на срок до полугода. Данная инициатива предполагает отключение связи со странами, с территории которых будут поступать звонки с лжесообщениями о заложенных бомбах и угрозах терактов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке телекоммуникаций. Информацию подтвердил представитель аппарата Совета безопасности России.

Для проработки вопроса создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители ФСБ, Минкомсвязи, Роскомнадзора, Федеральной антимонопольной службы, операторов связи и аналитического центра «Форум».

Согласно предложенным ею поправкам в закон «О связи», операторов обяжут блокировать по требованию ФСБ трафик из определенной страны, если она была уличена в телефонном терроризме. Связь можно будет отключать на срок до 180 дней.

По словам одного из участников рабочей группы, оператор будет блокировать голосовую связь и передачу данных. Другие участники рабочей группы рассказали, что в первую очередь блокировать будут голосовую связь и СМС. Об отключении всего канала связи, по их словам, речь не идет.

Помимо этого, предлагается ввести в правовое поле сервисы Skype Out, Viber Out и другие, которые часто используются для телефонного терроризма.

Законопроект уже направлен в Минкомсвязь и ФСБ. В Минкомсвязи информацию не комментируют, сославшись на то, что ведется соответствующая работа.

Ранее в ФСБ заявляли, что звонки с ложными сообщениями о терактах поступают из-за рубежа при помощи IP-телефонии. По одной из версий, источник массовых звонков посредством IP-телефонии находится на Украине, отмечал источник, близкий к спецслужбе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 24.10.19

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