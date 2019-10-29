Интернет-провайдеры предложат следить за абонентами с их согласия

Крупнейшие отечественные операторы связи запланировали внедрение программного обеспечения для отслеживания качества домашнего доступа в интернет. Они предложат клиентам установить на свои ПК (и другие устройства) специальные приложения для мониторинга качества услуг связи. Однако эксперты в свою очередь уверены, что подобные приложения будут использоваться и для сбора персональных данных.

По словам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, его компания разрабатывает приложение Megabitus. В отличие от сервисов SpeedTest или «Яндекс.Интернетометр», программа Megabitus способна не только определять скорость подключения и величину задержки, но и следить за качеством соединения в фоновом режиме. Он рассказал, что данные будут передаваться провайдеру (если, конечно, пользователь это разрешит), а он в свою очередь на их основе будет делать выводы о качестве предоставляемых услуг.

По словам гендиректора Telecom Daily, переговоры о внедрении Megabitus ведутся с рядом крупных российских операторов, пишут «Известия». Конкретные названия Кусков не озвучил. По данным издания, одна из компаний – это государственный оператор «Ростелеком».

Эксперты в области информационной безопасности уверены, что подобные программы теоретически будут использоваться операторами для сбора персональных данных клиентов. Кусков, как следует отметить, категорически отвергает такие сценарии использования ПО.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.10.19

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