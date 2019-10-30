Российские ученые создают комплекс скрытого досмотра пассажиров

Российские специалисты разрабатывают новейший досмотровый комплекс скрытой проверки людей в аэропортах. Он позволит обнаруживать запрещённые к провозу предметы, сообщил генеральный директор НИИ Дальней радиосвязи (НИИДР) Кирилл Макаров.

Он рассказал, что сейчас исследователи находятся в начале пути по изучению свойств терагерцового диапазона. «В рамках этой работы мы пытаемся создать досмотровый комплекс, который позволит обнаруживать запрещённые к провозу предметы, в том числе взрывчатые вещества, оружие, которые пытается пронести человек куда-либо», – приводит его слова РИА «Новости».

Ученый отметил, что установленные в настоящее время в аэропортах и на вокзалах комплексы используют рентгеновское излучение, которое оказывает вредное влияние на организм человека, а создаваемый комплекс практически не будет влиять на людей. «Кроме того, он устанавливается скрыто, то есть человек не будет видеть, контролируют его или нет. У него намного больше дальность действия, чем у рентгеновских систем», – сказал он.

По его словам, в НИИДР имеется лабораторная установка, до конца года ученые «попытаются привести её в демонстрационное исполнение, чтобы предлагать заказчикам».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.10.19

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