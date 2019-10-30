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Среда, 30 октября 2019, 17:00 мск

Новости Технологии

Устройства на Android поражает новый неудаляемый зловред

Новый неудаляемый вирус для Android заразил 45 тыс. устройств Отличается новое вредоносное программное обеспечение, тем, что оно способно переустанавливать само себя. В итоге попытки удалить его сводятся практически на нет. Он получил название xHelper.

Зловред впервые был обнаружен в марте, однако ему быстро удалось заразить более 32 тыс. устройств. В этом месяце число жертв достигло 45 тыс. По оценкам специалистов компании Symantec, авторы xHelper заражают в среднем 131 устройство ежедневно и около 2,4 тыс. ежемесячно.

По данным Malwarebytes, пользователи подхватывают этот вирус после серии редиректов, ведущих на страницу, где размещены Android-приложения. Там же можно найти инструкции по установке программ в обход официального магазина Google Play Store. Все эти приложения содержат код, загружающий троян xHelper на мобильное устройство.

Впрочем, отмечают эксперты, сам зловред не осуществляет деструктивных действий, его задача – отображать всплывающие рекламные окна и уведомления со спамом. Вся эта реклама ведёт пользователей в Play Store, где их пытаются склонить к установке дополнительных программ. Именно так стоящие за xHelper злоумышленники зарабатывают деньги – каждая установка стороннего софта оплачивается.

Стоит отметить, что отличительной чертой xHelper можно смело назвать механизм, благодаря которому вредоносная программа может устанавливать себя в качестве отдельного независимого сервиса. Таким образом, пользователь не сможет удалить изначально установленное злонамеренное приложение стандартными средствами. Более того, даже если пользователь обнаружит сервис xHelper в Android, деинсталлировать его также не получится – вредонос каждый раз перестанавливает себя, передает Anti-malware.ru.

Москва, Иван Гридин

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© 2019, РИА «Новый День»

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