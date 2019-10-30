Устройства на Android поражает новый неудаляемый зловред

Новый неудаляемый вирус для Android заразил 45 тыс. устройств Отличается новое вредоносное программное обеспечение, тем, что оно способно переустанавливать само себя. В итоге попытки удалить его сводятся практически на нет. Он получил название xHelper.

Зловред впервые был обнаружен в марте, однако ему быстро удалось заразить более 32 тыс. устройств. В этом месяце число жертв достигло 45 тыс. По оценкам специалистов компании Symantec, авторы xHelper заражают в среднем 131 устройство ежедневно и около 2,4 тыс. ежемесячно.

По данным Malwarebytes, пользователи подхватывают этот вирус после серии редиректов, ведущих на страницу, где размещены Android-приложения. Там же можно найти инструкции по установке программ в обход официального магазина Google Play Store. Все эти приложения содержат код, загружающий троян xHelper на мобильное устройство.

Впрочем, отмечают эксперты, сам зловред не осуществляет деструктивных действий, его задача – отображать всплывающие рекламные окна и уведомления со спамом. Вся эта реклама ведёт пользователей в Play Store, где их пытаются склонить к установке дополнительных программ. Именно так стоящие за xHelper злоумышленники зарабатывают деньги – каждая установка стороннего софта оплачивается.

Стоит отметить, что отличительной чертой xHelper можно смело назвать механизм, благодаря которому вредоносная программа может устанавливать себя в качестве отдельного независимого сервиса. Таким образом, пользователь не сможет удалить изначально установленное злонамеренное приложение стандартными средствами. Более того, даже если пользователь обнаружит сервис xHelper в Android, деинсталлировать его также не получится – вредонос каждый раз перестанавливает себя, передает Anti-malware.ru.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 30.10.19

Российские ученые создают комплекс скрытого досмотра пассажиров. / Россия развернула загоризонтные радиолокаторы на Балтике и Черном море. / Анкара сделала заявление о закупках российских Су-35. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»