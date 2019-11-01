Россия обзаведется собственной системой спутниковой телефонной связи

В России начинаются работы по созданию собственной спутниковой системы телефонной связи, рассказал первый заместитель генерального директора компании «Гонец» Олег Химочко. «В новом поколении системы «Гонец» планируется также реализовать функцию спутниковой телефонии на территории России», – приводит РИА «Новости» слова Химочко.

На сегодняшний день на российском рынке спутниковой связи представлены иностранные компании – Iridium, Globalstar, Inmarsat и Thuraya. По словам Химочко, развёртывание спутниковой системы «Гонец» второго поколения с функцией телефонной связи начнётся в 2024 году. Орбитальная группировка будет насчитывать 28 аппаратов.

Химочко отметил, что новая система будет в первую очередь нацелена на рынок промышленного интернета вещей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.11.19

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