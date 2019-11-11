В России хотят снять запрет на провоз жидкостей в самолетах

Оснащение аэропортов способными распознавать содержимое емкостей сканерами безопасности позволит в будущем провозить жидкости в самолетах. Разработка принадлежит российской компании «Ратэк», рассказал РИА «Новости» президент некоммерческого партнерства «Руссофт», руководитель рабочей группы SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Валентин Макаров.

«Ратэк» занимается проектом по созданию системы, которая на основе нейтронных технологий выявляет минимальное количество любого вещества в закрытой упаковке. Для жителей страны это означает отказ от запрета на провоз жидкости и других веществ в самолетах, поездах и других местах массового скопления людей. Эта технология сильно упростит контроль за перевозом взрывчатых веществ», – рассказал Макаров в кулуарах конференции по реализации НТИ «Национальная технологическая революция 20.35».

Проект, по его словам, получил одобрение регуляторов. Первая такая система уже применяется во «Внуково». «Сейчас закладывается проектное решение для метрополитена Петербурга», – отметил глава «Руссофта». По его словам, провоз жидкостей в аэропортах могут вновь разрешить, когда все системы будут заменены на инновационные. «Для этого надо заменить существующие решения на новые, а это значит, нужно найти финансовые ресурсы, которые позволили бы аэропортам, портам и вокзалам это сделать. Это, скорее, связано уже не с технологическими проблемами, а бюджетом и желанием их решать», – пояснил Макаров.

Система также позволяет измерять наличие разных веществ в материалах. «Уже сейчас система используется за границей, в Чили, для выявления количества меди в руде, которая идет по транспортеру. Мы можем уже сейчас по грузовику, который проезжает под специальной рамкой, понять, сколько находится в его кузове кадмия, никеля, железа и других веществ», – добавил Макаров.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.11.19

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