«Калашников» создает автомат для самообороны и версию под патрон НАТО

Концерн «Калашников» разрабатывает малогабаритные автоматы для самообороны. Проект получил название «Малыш», рассказал главный конструктор концерна Сергей Уржумцев.

«Есть отдельная тема по персональному оружию самообороны – так называемый проект «Малыш». Это малогабаритные автоматы. Сейчас они разрабатываются в двух калибрах 5,45 и 9 мм. Вес «малыша» примерно на килограмм легче общевойскового автомата», – рассказал в интервью «РИА «Новости» главный конструктор.

Кроме того, он сообщил, что новое поколение автомата Калашникова, АК-12, может получить версию в калибре 5,56х45 стандарта НАТО. По его словам, основная группа новейших автоматов существует сейчас в калибрах 5,45 и 7,62. Но концерн получил экспортный заказ на АК-12 калибра 7,62х51. «Кроме того, мы планируем разработку автомата АК-12 в калибре 5,56х45 стандарта НАТО», – заявил Уржумцев.

Гражданская версия нового автомата – АК-TR3 – поступила в продажу в августе 2019 года. Карабин доступен для обладателей лицензий на нарезное оружие в двух калибрах – 5,45 и 7,62. Он отличается от военной версии меньшей емкостью магазина и отсутствием режима автоматического огня.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.11.19

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