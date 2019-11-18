В России появится «Автошазам»: неисправность двигателя можно будет определить по звуку

В России разрабатывают сервис для оценки состояния автомобильного двигателя по его звуку. Предполагается, что приложение заработает в 2021 году.

Как сообщил РИА «Новости» представитель рабочей группы НТИ «Автонет», пресс-секретарь партнерства «ГЛОНАСС» Ярослав Федосеев, это будет мобильное приложение. Автовладелец делает звуковую запись работы двигателя и направляет для диагностики.

Искусственный интеллект определяет данные двигателя и автомобиля. Параллельно информация по номеру телефона и автомобилю ищется онлайн, в том числе в социальных сетях и мессенджерах. На основании полученных сведений система выдает рекомендации, либо сразу записывает пользователя на ремонт в сервисный центр.

По словам Федосеева, идею разработчики переняли у популярного музыкального приложения Shazam, которое умеет определять исполнителя и название песни по небольшому отрывку, записанному пользователем, например, во время прослушивания на радио.

Планируется, что вывод проекта на рынок в рамках платформы «Автодата» состоится в 2021 году.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.11.19

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