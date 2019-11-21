Пассажиры поездов и самолетов в России получат высокоскоростной интернет

В России поезда и самолеты хотят обеспечить высокоскоростным интернетом, рассказали в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). По замыслу авторов проекта, беспроводная система связи будет совместима с действующими стандартами спутниковой и сотовой связи (3G, 4G и 5G). Кроме того, она позволит управлять беспилотниками.

По словам соруководителя рабочей группы «Аэронет» Сергея Жукова, на транспортном средстве будет расположен шлюз, который позволит подключиться к высокоскоростному интернету через любой привычный для пользователей интерфейс связи, в том числе WiFi и 4G, пишут «Известия».

Первый экспериментальный участок новой системы связи могут развернуть уже в 2022 году. В него войдут десять ретрансляторов с радиусом действия каждого в 150 километров, что значительно больше, чем у сотовых вышек.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.11.19

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