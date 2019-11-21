Apple потребовала аннулировать российский патент

Российская «дочка» Apple – компания «Эппл Рус» – обратилась в суд с требованием признать недействительным российский патент на полезную модель №141791. Иск был подан к Федеральной службе по интеллектуальной собственности.

Согласно сайту Роспатента, права на «Мобильный телефон с экстренной связью» зарегистрировал Арташес Икономов в 2013 году. В документе описывается мобильный телефон, располагающий средством для активации экстренной связи, базой данных контактов и геолокационным модулем. Такое устройство должно быть способно отправить службе спасения заранее составленное сообщение и свои GPS-координаты по различным каналам – например, по интернету, если подключение к сотовой сети отсутствует, нет положительного баланса или SIM-карта неисправна.

Предварительное заседание суда по делу назначено на 2 декабря. Функция «Экстренный вызов – SOS» реализована в iOS 11 и более поздних версиях операционной системы Apple. Чтобы оповестить заранее указанных контактов о чрезвычайной ситуации и вызвать на помощь спецслужбы, нужно нажать и удерживать клавишу включения питания и одну из кнопок регулировки громкости айфона, после чего перетащить ползунок. Аналогичная функция с возможностью автоматической отправки геоданных предусмотрена и на Android-смартфонах.

Минувшим летом Роспатент отказал Apple в регистрации товарного знака, связанного с технологиями дополненной реальности (augmented reality, AR), напоминает «Вести Хайтек». Палата по патентным спорам мотивировала отказ тем, что в России в категории «Программное обеспечение» уже зарегистрированы схожие до степени смешения (буквы AR и буквы AR в квадратной рамке) товарные знаки.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 21.11.19

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