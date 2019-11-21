Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 компании SpaceX взорвался во время испытаний на полигоне в Бока Чика на юге Техаса. Об этом сообщает NASAspaceflight. Взрыв произошел во время испытания на максимальное заполнение топливных баков Starship Mk1 криогенной жидкостью.

Корабль Starship Mk1 компании SpaceX взорвался на испытаниях

В SpaceX заявили, что «целью нынешнего испытания было максимальное повышение давления в системах, поэтому такой результат не был полностью неожиданным». Компания Илона Маска планировала провести первый испытательный полет опытной ракеты Starship на высоту до 20 км в декабре.

Стоит отметить, что головная часть ракеты не пострадала, так как находится в сборочном цехе. По мнению наблюдателей, авария поставит крест на ракете Mk1 и затормозит программу Starship в целом. По данным западных СМИ, SpaceX теперь планирует заниматься улучшенной версией ракеты – Mk3. Еще в сентябре Илон Маск отметил, что процесс сборки Mk3 будет не только сильно отличаться, но и займет значительно меньше времени, чем сборка Mk1.

Маск впервые представил проект создания новой сверхтяжелой многоразовой космической ракеты Starship в 2017 году. Она состоит из многоразовой стартовой ступени и многоразовой интегрированной второй ступени с космическим кораблем, доступной в трех модификациях: пилотируемого или грузового корабля, топливного танкера или корабля для доставки спутников. Ракета должна доставлять на низкую околоземную орбиту грузы массой до 150 тонн. Как напоминает РБК, старт коммерческих полётов на Starship компания планировалось начать уже в 2022 году.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 21.11.19

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