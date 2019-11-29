На Android появился новый опасный банковский вирус

Российские банки заявили об обнаружении случаев мошенничества с помощью нового вредоносного программного обеспечения, которое использует уязвимости в приложениях операционной системы Android, сообщает РБК со ссылкой на данные Group-IB.

Эксперты по IT-безопасности пояснили, что, заражая устройство, вирус поражает банковские программы, а затем в автоматическом режиме переводит средства жертвы на счет злоумышленников. Такой алгоритм действий эксперты называют «автозаливом».

Отмечается, что вирус маскируется под мобильную игру, электронный документ или книгу. Ссылку с вредоносом можно случайным образом открыть на сайте со взломанными приложениями и пиратскими фильмами. Опасность также представляют торрент-трекеры. Не стоит открывать ссылки в письмах неизвестных адресов электронной почты, а также в подозрительных СМС. После скачивания и установки вредонос действует самостоятельно и скрытно для пользователя.

Издание отмечает, что с новым вирусом столкнулись клиенты Почта Банка и Московского кредитного банка (МКБ). Появление нового вида троянов также подтвердили в «Лаборатории Касперского».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.11.19

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