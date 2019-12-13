СМИ: Россия хочет взломать Марианскую впадину и обрушить цунами на США

Минобороны России анонсировало разработку батискафа для погружения на дно Марианской впадины. За этим идут далеко идущие планы по уничтожению США. Такого мнения придерживается издание «Свободная пресса».

На сайте этого СМИ появился материал ««Кузькина мать – 2:" Кремль взломает дно Марианской впадины и обрушит цунами на США». В публикации упоминается, что российские военные глубоководные аппараты традиционно находятся в ведении Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) – одного из самых засекреченных в структуре Минобороны РФ.

По словам президента Академии геополитических проблем, доктора военных наук, капитана 1 ранга Константина Сивкова, подобные батискафы необходимы, в частности, для определения расчетной дальности обнаружения гидроакустических станций надводных кораблей и подводных лодок, а также скрытого обнаружения и изучения, расположенных на дне объектов военного назначения, с целью их уничтожения при необходимости.

Марианская впадина находится на границе стыковки двух тектонических плит, в зоне движения по разломам, где Тихоокеанская плита уходит под Филиппинскую плиту. По всей видимости, именно изучение этого стыка и станет приоритетным для российского батискафа. «Чтобы затем – в перспективе – использовать особенности строения дна Марианской впадины в военных целях», – отметил Сивков.

Заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин указал, что об истинном назначении батискафа для Марианской впадины можно только гадать. Журналист задал вопрос: «Если говорить о ядерном заряде на дне Марианской впадины, им можно взломать разлом межу тектоническими плитами? Спровоцировать цунами, которое сметет побережье США – или это из области фантастики?». На что Храмчихин ответил: «В принципе, возможно что угодно. Другой вопрос, в результате можно нарваться на конец света. Уничтожить не только Америку, но и себя. Нужно ли это – вопрос открытый».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.12.19

Эмиссары Минприроды РФ провели экологический аудит Путинграда: «Ситуация очень оптимистичная» (ФОТО). / Молодежь не умеет определять время по часам со стрелками. / «Мираторг» выясняет, откуда в ямальских магазинах взялось «мясо с гноем». Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»