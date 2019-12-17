Пуск российской ракеты с пятью спутниками перенесли из-за неполадок

Компания Arianespace, обслуживающая полеты с космодрома Куру, сообщила о переносе пуска ракеты «Союз». В последний момент была обнаружена неисправность. Информацию подтвердили в «Роскосмосе».

Сбой в системе выявила автоматика во время заключительных операций перед пуском во французской Гвиане, передает «Интерфакс». Было принято решение перенести старт на сутки, передает «Интерфакс». Специалисты устраняют неполадку.

Ракета-носитель «Союз-СТ-А» должна вывести на орбиту пять европейских спутников – космический телескоп Европейского космического агентства (ЕКА) CHEOPS (CHaracterising ExOPlanets Satellite), итальянский спутник радиолокационного наблюдения Земли двойного назначения серии COSMO-SkyMed, а также еще три малых космических аппарата, в том числе французские научные нано-спутники EyeSat и ANGELS.

Космодром Куру используется для пусков «Союзов» в рамках сотрудничества «Роскосмоса» с ЕКА с 2007 года. Для этих целей в Гвиане в Южной Америке были построенные специальные стартовые площадки.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 17.12.19

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