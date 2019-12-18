В WhatsApp выявили очередную опасную уязвимость

Специалисты в IT-безопасности заявили об обнаружении новой критической уязвимости в мессенджере WhatsApp. По словам сотрудников Check Point Research, воспользовавшись ей, хакеры могут дестабилизировать работу приложения у всех участников чата. Для этого злоумышленникам потребуется отправить лишь одно сообщение, содержащее вредонос.

Эксперты рассказали, что для начала хакеру необходимо вступить в групповой чат и ничем не выделяться. Затем злоумышленнику следует изменить «определенные параметры» и отправить вредоносное сообщение с помощью десктоп-версии WhatsApp Web и инструмента отладки браузера.

После этого у всех участников чата происходит сбой в работе мессенджера, а доступ к функциям WhatsApp становится невозможен. Решить проблему не поможет удаление приложения с последующей его переустановкой. Чат останется недоступным. В итоге пользователи вынуждены удаляться из проблемного чата, что приводит к потере всей переписки и вложенных файлов.

Разработчики WhatsApp признали наличие проблемы и обновили приложение до версии 2.19.58, где уязвимость исправлена.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.12.19

NASA приступает к финальной сборке «тихого» сверхзвукового самолета. / Пуск российской ракеты с пятью спутниками перенесли из-за неполадок. / Губернатор Шумков подписал закон о бюджете-2020, а его заместитель объяснил, почему цифры изменились в последний момент. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»