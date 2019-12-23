Российские войска получили первый комплект новейшей С-350 «Витязь»

Минобороны России получило первый комплекс новейшей зенитной ракетной системы С-350 «Витязь». Торжественная церемония передачи в войска состоялась 22 декабря на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

В пресс-службе концерна «Алмаз-Антей», силами которого был создан комплекс, рассказали, что перед приемкой «Витязь» прошел проверку с помощью облетов самолетами ВКС. Испытания прошли успешно, передает «РГ».

Государственные испытания С-350 завершились минувшей весной. Новый комплекс должен прийти на смену морально устаревшим зенитным ракетным системам С-300ПС, принятым на вооружение в далеком 1982 году.

Новая система способна работать как автономно, так и в составе эшелонированной системы ПВО, прикрывая от ударов системы большей дальности С-400 и С-500, повышая их живучесть. Новый комплекс ПВО может нести до 12 ракет с дальностью поражения до 120, 40 и 15 километров. Также известно, что «Витязь» способен перехватывать цели, летящие со скоростью до 4800 метров в секунду. Боевая работа С-350 полностью автоматизирована.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.12.19

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