Треть пользователей в России обходят блокировки в интернете

Компания Mediascope провела первое общероссийское исследование о структуре медиапотребления жителей страны по заказу Минкомсвязи. Выяснилось, что 34% россиян обходят блокировки сайтов в интернете, еще почти половина никогда этого не делала.

8% пользователей в России регулярно используют сервисы для обхода блокировки, 12% делают это время от времени и почти 15% редко. 44% респондентов сообщили, что никогда не пытались попасть на сайты, доступ к которым заблокирован.

Чаще всего для выхода в Сеть россияне используют смартфон – 63% опрошенных. При этом доля тех, кто попадает в интернет через этот гаджет выше, чем в среднем по стране, на Северном Кавказе – 71%, а также в Москве, Санкт-Петербурге и Якутии – 69%. Среди молодежи (категория от 16 до 34 лет) через смартфон выходят в Сеть порядка 90%. Среди граждан постарше (от 35 до 44 лет) – 79%.

Планшеты пользуются меньшей популярностью, их для доступа в интернет используют только 14% всех опрошенных. На третьем месте для подключения к Сети Smart TV – 12%.

Наиболее популярным приложением в России является WhatsApp. Чаще остальных сервисов его используют 69% интернет-аудитории. Примечательно, что такому способу общения в Сети отдают предпочтение россияне в возрастной категории от 35 до 44 лет (72%), среди молодежи доля пользователей этого мессенджера ниже – 59%.

Видеосервисом YouTube компании Google пользуются 53% опрошенных. Тройку лидеров замыкает соцсеть «ВКонтакте» – ею пользуются 51% всей аудитории. Затем идут приложение «Сбербанк Онлайн» – 51%, соцсеть Instagram – 39%, «Яндекс.Навигатор» – 35%, другой мессенджер Viber – 34%, соцсеть «Одноклассники» – 31%.

По результатам исследования, в последний месяц граждане использовали Всемирную сеть для общения в соцсетях или мессенджерах – 50%, 49% – смотрели видео, 44% искали товары и услуги, 37% слушали музыку, 33% использовали интерактивные карты и навигаторы, 26% совершали покупки, 24% играли или скачивали игры.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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