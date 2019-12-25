Российско-китайский пассажирский лайнер хотят сделать однопилотным

Находящийся в разработке российско-китайский широкофюзеляжный самолет CR929 может стать однопилотным. Об этом рассказал начальник научно-исследовательского отделения компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) – заместитель главного конструктора по аэродинамике Александр Долотовский.

«Мы активно думаем над концепцией однопилотной кабины экипажа», – заявил он. По его словам, это решение входит в концепцию «пилот как навигатор», при ведении полета полностью в автоматическом режиме. При таком подходе, пояснил Долотовский, пилоту следует выполнять лишь «наиболее трудоемкие задачи», пишет журнал «Горизонты». По словам конструктора, такую задачу можно реализовать уже к 2030 году, благодаря роботизации процессов.

На сегодняшний день самолет строится под двух пилотов и останется внешне таким же, даже при переходе на экипаж, в составе которого будет лишь один пилот, отметил глава НИО. Он рассказал, что в перспективе из кабины также исчезнут рычаги управления.

Россия и Китай намерены построить и запустить в небо CR929 не позднее 2027 года. Перед конструкторами стоит задача создать салон на 250-300 пассажиров, что позволит конкурировать с ведущими мировыми авиапроизводителями – Airbus и Boeing, – отхватив значительную долю рынка.

Отметим, что решение в пользу управления лайнером, на борту которого могут находиться более 300 человек (с учетом экипажа), одним пилотом вызывает большую настороженность у наблюдателей.

Так, например, утром 24 ноября в Ростове-на-Дону совершил экстренную посадку самолет, выполнявший рейс Москва – Анапа. Это произошло по причине плохого самочувствия 49-летнего второго пилота Дамира Ахметова. Экипаж пытался реанимировать мужчину еще в полете, но безуспешно.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 25.12.19

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