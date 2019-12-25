Российские школьники не спешат делиться личными данными в соцсетях

Только треть школьников в России готовы публиковать в социальных сетях свои личные данные. Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора.

Понимание необходимости бережного отношения к своим персональным данным, в том числе при пользовании интернетом, оценивали с помощью тестов, которые прошли более 5,4 млн российских школьников в возрасте от 9 до 17 лет.

«Результаты исследования показали, что четкое понимание понятия «персональные данные» сформулировано у 83% учащихся школ, принявших участие в мероприятии, против 43% по результатам аналогичного тестирования, проведенного в конце 2018 года», – сообщили в Роскомнадзоре.

Половина школьников устанавливает настройки приватности для своих страниц в соцсетях, только треть детей готовы публиковать личную информацию.

С функциями, которые выполняет Роскомнадзор в сфере защиты прав субъектов персональных данных, знакомы 78% респондентов. Около 15% старшеклассников заявили, что уже обращались в ведомство с целью защиты своих прав.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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