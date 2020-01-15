В России предложили способ борьбы с телефонными мошенниками и лжеминированиями

Федеральной антимонопольной службе предложили внедрить систему борьбы с телефонными мошенниками, которая также поможет фильтровать недобросовестную рекламу и анонимные сообщения о минировании. Идею озвучила Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ).

В письме, направленном руководителем АППСИМ Владимиром Зыковым главе ФАС Игорю Артемьеву, предлагается инициировать разработку и внедрение технологии цифрового отпечатка звонка, передает RT. Отпечаток звонка – это цифровой сертификат с системой шифрования. Он присваивается каждому звонку операторами связи.

Процедуру верификации должны проводить операторы связи звонящего и принимающего вызов абонентов. В том случае, если звонок передается без цифрового отпечатка, оператор может заблокировать соединение. «Операторы связи будут работать с цифровыми сертификатами, которые можно построить на базе отечественной криптографии с открытым ключом. Они позволят верифицировать звонящих», – отмечено в письме.

Новая технология поможет бороться не только с телефонным спамом, а также позволит заблокировать звонки мошенников и лжеминеров, подчеркнул Зыков.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 15.01.20

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