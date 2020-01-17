Изобретатели создали графеновый аккумулятор с рекордными характеристиками

Ученые запустили в Калифорнии стартап, благодаря которому ставшие привычными литий-ионные аккумуляторы станут долговечными и будут заряжаться значительно быстрее. Для этого в их структуру будут добавлять «материала будущего» – графен.

Ноу-хау принадлежит разработчикам из компании Real Graphene. По их словам, новые аккумуляторы не только значительно быстрее заряжаются, имеют меньшие габариты и дольше служат, но и отличаются куда более стабильной работой в экстремальных условиях. Новинка должна появиться на рынке в ближайшем будущем.

Тестирование аккумуляторов показало, что для достижения 100-процентного заряда аккумулятора емкостью 3000 мА/ч требуется лишь 20 минут. Кроме того, ресурс такой батареи куда больше, чем у распространенных сегодня литий-ионных аккумуляторов – до 1500 циклов, против 300-500.

Real Graphene намерена разместить изобретение на краудфандинговой площадке, сообщает Digitaltrends.

Лос-Анджелес, Иван Гридин

Лос-Анджелес. Другие новости 17.01.20

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