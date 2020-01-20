Выявлен новый неудаляемый троян для устройств на Android

Эксперты в сфере кибербезопасности выявили неудаляемый троян Android.Xiny.5261. В компании Doctor Web сообщили, что он был написан под старые версии операционной системы, пишет «Коммерсантъ». Вредонос может попасть на смартфон через сайты с Android-приложениями и официальный магазин Google Play, констатировали в Doctor Web.

Этот троян без ведома пользователя устанавливает на телефон платные приложения, а также удаляет предустановленные приложения. Вирус заражает устройства, на которых установлена версия Android до 5.1 включительно. На 7 мая 2019 года, 25,2% устройств на Android по-прежнему работали под управлением Android 5.1 и ниже, сообщили в Google.

Чтобы избавиться от Android.Xiny.5261, следует заменить операционную систему, заявили в Doctor Web. Иных доступных простым пользователям методов побороть вирус не существует.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.01.20

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