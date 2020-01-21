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Среда, 22 января 2020, 02:20 мск

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В США создали самовосстанавливающийся «живой бетон»

Фото: College of Engineering and Applied Science at Colorado University Boulder

Американские исследователи создали «живой бетон», способный расти и восстанвилвать возникающие повреждения. Данные эффекти достигаются благодаря входящим в его состав фотосинтезирующим бактериям. Авторство разработки принадлежит ученым из Университета Колорадо в Боулдере, сообщает ScienceAlert.

Материал состоит из желатина, песка и цианобактерий. После того, как ученые делали надрезы, материал восстанавливал структуру, самостоятельно ликвидируя полученные повреждения. По мнению разработчиков, их открытие ознаменовало прорыв в только появляющейся отрасли самосборных материалов.

Открытием особо заинтересовалось Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA).

Вашингтон, Иван Гридин

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