Военный назвал время срабатывания системы ПРО при обороне Москвы

Для защиты Москвы от ракетного удара отводится несколько десятков минут, рассказал командир соединения противоракетной обороны генерал-майор Сергей Грабчук. Он рассказал, что в случае ракетной атаки сработает система предупреждения, которая передаст параметры целей системе противоракетной обороны, дальше дело за ней, пишет газета «Красная звезда».

Грабчук отметил, что длительность боевой работы системы ПРО «составляет до нескольких десятков минут». За это время помимо обнаружения целей на расстоянии до нескольких тысяч километров, система определяет боевые блоки и ложные цели, уточняет их траекторию, а затем производит пуск и наведение противоракет. По словам генерал-майора, продолжительность самого противоракетного бой составляет не более одной минуты.

Москва, Иван Гридин

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