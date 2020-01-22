В России хотят создать флот дирижаблей для космонавтов

В России предложили построить флот дирижаблей, которые могут пригодиться для нужд Роскосмоса. Об этом сообщили в Центре подготовки космонавтов (ЦПК).

Планируется постройка 10 дирижаблей, передает РИА «Новости». Эти воздушные судна позволят транспортировать спускаемый аппарат корабля «Орел» вместе с экипажем, вернувшийся после полета, или эвакуировать экипаж прямо с воды.

Для работы дирижаблей потребуется два аэропорта. Вероятно, одну из воздушных гаваней возведут на космодроме Восточный, а вторую – на Камчатке или Сахалине.

Разработка и строительство пробного образца оценивается в млрд рублей. Серийная единица обойдется в 1,7 млрд рублей. Первый дирижабль будет готов не раньше, чем через 3,5-4 года.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.01.20

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