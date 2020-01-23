Россия вооружится радиолокаторами для поиска сверхмалых беспилотников

Российские ученые ведут разработку новых радиолокационных станций для обнаружения малых беспилотных летательных аппаратов. Они будут способны работать в субмиллиметровом диапазоне.

Для создания таких систем потребуется порядка пяти лет, рассказал гендиректор компании «РТИ» Павел Лаптаев. Предполагается, что радиоэлектронные станции данного типа будут работать в космосе. По словам ученого, субмиллиметровый локатор будет способен с недостижимой в других диапазонах точностью концентрировать луч на компактном объекте, что позволяет определять форму, материал, из которого изготовлен беспилотник, а также траекторию его полета, сообщает ТАСС.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.01.20

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