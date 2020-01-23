Google нашла проблемы с безопасностью в браузере от Apple

Эксперты по безопасности компании Google обнаружили опасную уязвимость в браузере Safari от компании Apple. Financial Times пишет, что благодаря ей третьи лица могут получить доступ для отслеживания поведения пользователей в сети.

Издания отмечает, что уязвимость заложена в программный код системы, призванной не допускать отслеживания привычек пользователей. В 2017 году Apple заявила, что добавила эту функцию в Safari как раз для того, чтобы обеспечить конфиденциальность.

Ранее создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис iCloud от Apple является «инструментом для слежки». Он сообщил об этом после отказа американской компании от сквозного шифрования резервных копии устройств пользователей в iCloud. Решение было принято после жалоб ФБР на то, что это будет мешать расследованиям.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 23.01.20

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