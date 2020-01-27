Эксперты оценили отставание России в развитии промышленного интернета

Отставание России от стран-лидеров в вопросах внедрения решений на базе промышленного интернета (IIoT) составляет 5-10 лет. Такие выводы сделали эксперты компании Schneider Electric, сообщает РИА «Новости». В основе их исследования лежит экспертный опрос специалистов, ответственных за интеграцию IIoT-решений в разных сферах бизнеса.

По оценкам аналитиков PwC, в текущем году к сети будет подключено 50 млрд устройств. Сегодня при запуске новых заводов в Европе зачастую все оборудование настраивается удаленно, как и его работа в дальнейшем. «Представить такое в России пока сложно: здесь рынок цифровых технологий только формируется», – говорится в документе. На сегодняшний день, отмечают эксперты, отставание РФ от мировых лидеров в этой сфере составляет 5-10 лет.

Главными причинами такого положения дел, по мнению аналитиков, являются жесткое регулирование, долгое время принятия нормативов, недостаток отечественных IIoT-решений и консервативный подход к ведению бизнеса. Впрочем, отмечают эксперты, отдельные отрасли в России не отстают в развитии цифровых технологий, а некоторые даже опережают, например финансово-банковская сфера. Это может стать частью предпосылок по лидерству России в будущем.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 24.01.20

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