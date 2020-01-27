В работе почтового сервиса Mail.ru произошел серьезный сбой

Российские пользователи столкнулись с серьезными проблемами в работе почтового сервиса компании Mail.ru Group – «Почта Mail.ru». По словам пользователей, изначально не получалось открыть полученные письма, после попытки перезагрузить ящик сервис сообщает о неправильности пароля. Попытки восстановить пароль ни к чему не приводят – сервис сообщает, что такой аккаунт не существует.

О наличии проблемы сообщает портал Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов. 61% пользователей жалуются сложности в работе почтового сервиса, у 26% не работает его сайт и 11% испытывают проблемы со входом. Большинство жалоб поступило от пользователей европейской части страны. О проблемах заявили москвичи, жители Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска и других крупных городов.

«Мы оперативно определили причины неполадок, они устраняются, и в ближайшее время сервис будет работает в штатном режиме. Пользовательские данные также не пострадают», – приводит ТАСС ответ пресс-службы Mail.ru Group.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.01.20

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