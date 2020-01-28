Антивирус Avast обвинили в торговле данными пользователей

Разработчиков антивируса Avast обвинили в слежке за активностью пользователей в Сети и последующей продаже собранных данных третьей стороне, среди которых Google и Microsoft. К таким выводам пришли издания Motherboard и PCMag, проведя совместное расследование.

Продуктами Avast пользуются более 435 млн человек по всему миру. Речь идет как о мобильных устройствах, так и о стационарных компьютерах на базе Windows и macOS. Компания предлагает пользователям бесплатную версию антивируса в обмен на согласие получать обезличенную статистику использования. По данным изданий, эта информация поступает в рекламное агентство Jumpshot, принадлежащему Avast.

Журналистам удалось выяснить, что в Avast ведет сбор огромных массивов данных, в том числе поисковые запросы, GPS-координат, историю просмотров на YouTube. Более того, активность на порносайтах, записывая время посещения и открытые ссылки.

В Avast утверждают, что анонимизируют данные, чтобы их нельзя было связать с конкретным человеком. Несмотря на это, пишет Motherboard, у Jumpshot остается уникальная информация об интернет-сессии, которая может быть сопоставлена с другой, что позволит установить личность человека. Более того, маркетологов обвинили в том, что они не предупреждают пользователей о том, что информация о их поведении в Сети уходит третьим лицам.

Базу Jumpshot покупают крупные компании, от Google и Microsoft до Pepsi и Yelp, отмечает «Вести hitech».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.01.20

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