Роскачество изучило портативные колонки для дома и улицы

Специалисты Роскачества изучили портативные музыкальные колонки и выяснили, что домашние проводные колонки превосходят переносные устройства по качеству звука. Помимо этого, к некоторым устройствам у них возникли претензии в вопросах безопасности.

В тесте участвовало 17 колонок, в том числе две «умных». 12 устройств из 17 были беспроводными. Специалисты советуют в первую очередь обращать внимание на качество звука. Оно оказалось выше у домашних колонок. Эксперты объяснили это тем, что производители вынуждены поступаться данным параметром при создании переносных колонок, ради лучшей цены, ударопрочности, продолжительности автономной работы, компактности, эргономики.

«Умные» колонки снабжены голосовым помощником и способны отвечать на голосовые команды, например, рассказать свежие новости, озвучить прогноз погоды, установить будильник, включить определенную музыку, «узнавать» каждого члена семьи по голосу. Такие колонки используют для работы музыкальные стриминг-сервисы и могут объединить несколько устройств в одну систему. Оказалось, что разработчикам «умных» колонок предстоит решить еще много задач в сфере безопасности хранения данных.

Так, одно из приложений, используемых такой колонкой, специалисты признали небезопасным, так как неизвестно, где хранятся личные данные пользователя, а также кто имеет к ним доступ. Голосовой помощник, которым оснащена другая колонка, не русифицирован.

Любителям вылазок на природу эксперты советуют приобретать колонки с индексом IPX7. Устройства с таким обозначением хорошо защищены от влаги. Также следует обратить внимание на наличие петли или других креплений, которые будут удобны при транспортировке колонки. Для прослушивания музыки на улице или дома, в пределах 1-2 м от устройства, будет вполне достаточно «карманной» колонки.

Для тех, кто хочет качественного звука, специалисты советуют обратить внимание на колонки с несколькими динамиками. У беспроводных моделей чаще встречаются варианты 2.0 (два широкополосных динамика) и 2.1 (два динамика и сабвуфер). Такая конфигурация дает возможность прослушивать музыку в режиме «стерео».

Мощности в 5 Вт достаточно, чтобы колонка громко играла дома, 10-20 Вт – уличный вариант, звук хорошо слышен в радиусе 5-10 метров. От 20 Вт – колонки, с которыми можно устраивать мини-вечеринки, а от 100 Вт – полнoценные.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.02.20

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