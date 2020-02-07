Самарцы создали программу прогнозирования урожайности на полях

Аграрии смогут узнать, что, где и когда следует сеять, а также, каков будет урожай, благодаря разработке Самарского университета. Там был создан программный комплекс «Электронный агроном», «способный путем анализа различных факторов прогнозировать урожайность посевов и помогать сельхозпроизводителям добиваться высоких показателей», – рассказали в пресс-службе вуза.

Опыт самарцев в этой области насчитывает несколько лет, благодаря чему программный комплекс постоянно развивается и получает новые расширенные опции, например, планирование севооборота. «Комплексная система, учитывая множество факторов, будет помогать сельхозпроизводителям принимать обоснованные решения в своей деятельности. К примеру, что, в каком порядке, в какие сроки и в каких объемах сеять, когда и какие удобрения вносить, чтобы получить тот или иной результат», – пояснил один из разработчиков системы, доцента кафедры геоинформатики и информационной безопасности университета Андрей Чернов.

По словам разработчиков, комплекс способен анализировать состояние посевов на площади от 100 до 1 млн гектаров. Для прогнозирования урожайности на том или ином поле комплекс оценивает в динамике состояние посевов по данным снимков из космоса, анализирует температуру, влажность почвы и количество осадков, берет в расчет типы и качество посевов на этом поле в предыдущие годы, текущее состояние почвы и даже рельеф местности.

Авторы проекта уверены, что потенциальная емкость рынка в этой сфере составляет от 800 млн до 4 млрд рублей в год при общей площади анализируемых посевов в 80 млн гектаров. Системой сможет воспользоваться любой сельхозпроизводитель.

Самара, Иван Гридин

Самара. Другие новости 07.02.20

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