Минобороны РФ в 30 раз нарастило число высокоточных крылатых ракет

Количество высокоточных крылатых ракет на вооружении РФ с 2012 года возросло более чем в 30 раз, а количество их носителей – более чем в 12 раз. Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на открытии оперативно-мобилизационного сбора с руководящим составом Вооруженных сил.

Он также рассказал, что время подготовки полетных заданий удалось сократить с 1,5 месяцев до 3 часов. Только в прошлом году Вооруженные силы получили в распоряжение более 6,5 тыс. единиц нового и модернизированного вооружения, а к концу текущего года на долю современных будет приходиться более 70% вооружений.

Глава Минобороны напомнил о поступлениях новых вооружений в войска. По его словам, на сегодняшний день практически каждое соединение и воинская часть имеют в наличии новое цифровое телекоммуникационное оборудование. Всего им оснащено более 1200 объектов Минобороны, пишет «РГ».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.02.20

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