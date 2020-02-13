На Android оказалось опасным держать включенным Bluetooth

В операционной системе Android была обнаружена очередная критическая уязвимость. По словам немецких специалистов по кибербезопасности из лаборатории ERNW, при включенном Bluetooth передатчике злоумышленники имеют возможность негласно получить беспрепятственный доступ к устройству.

Им будут доступны любые действия от установки вредоносов до копирования конфиденциальной информации или удаления данных с гаджета. Примечательно, что все эти действия хакеры могут осуществлять в фоновом режиме, из-за чего пользователь не заметит происходящего. Правда, для того, чтобы воспользоваться данной уязвимостью, кроме близкого расположения к взламываемому устройству, злоумышленнику следует знать его MAC-адрес.

Уязвимость выявлена на мобильных устройствах с Android 9, 8 и, вероятнее, еще более ранних версий ОС. Для обладателей устройств на Android 10, проблема неактуальна. Эксперты рекомендуют пользователям всегда отключать Bluetooth, если он не используется в данный момент.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 13.02.20

Робота-супермикрохирурга успешно испытали на 20 женщинах. / Россия вооружится противоракетой для гиперзвукового оружия. / ФСБ потребовала ключи для дешифровки переписки россиян. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»