Россия завершила госиспытания перспективной торпеды и авиабомбы

В России завершились государственные испытания перспективной торпеды и корректируемой авиабомбы калибра 250 килограммов. Об этом рассказал генеральный директор российская корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов, добавив, что сейчас идет оформление необходимой документации.

Он напомнил, что в минувшем году корпорация поставила армии противокорабельные ракеты «Оникс», а также вооруженные ими береговые комплексы «Бастион», передает РИА «Новости». Борис Обносов также сообщил, что возглавляемая им корпорация активно сотрудничает с ПАО «Компания «Сухой», регулярно согласовывая вооружение для перспективного авиационного комплекса пятого поколения Су-57.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.02.20

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