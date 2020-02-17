Россияне столкнулись с новым методом воровства личных данных

Новый метод кражи персональных данных появился в России. Пользователи заходят на сайт с мобильного телефона, а в ответ получают «волну» спама. Эксперты настоятельно рекомендуют жаловаться в Роскомнадзор и Федеральную антимонопольную службу (ФАС), так как такие спамеры нарушают сразу два закона.

О звонках после посещения сайта сообщают сами пользователи соцсетей. Сценарий у всех один: человек зашел по ссылке со смартфона, через несколько минут ему перезвонили с рекламным предложением. При этом пользователи не оставляют никакой информации, но каким-то образом их телефон оказывается известен колл-центру, пишут «Известия».

Корреспонденты издания провели эксперимент: они зашли на несколько сайтов застройщиков и действительно им стали перезванивать. Причем число рекламных звонков начало увеличиваться с каждым днем. Выяснилось, что узнать телефон пользователя при заходе на интернет-ресурс не составляет труда. В Сети полно предложений от умельцев, которые встраивают код, распознающий номер устройства посетителя сайта. Примечательно, что компании, предоставляющие такие услуги, заявляют, что не нарушают законодательство и даже утверждают, что имеют лицензию Роскомнадзора.

Избавиться от телефонных спамеров невозможно, даже если внести номер, с которого звонят в черный список. Дело в том, что звонки поступают с номеров виртуальных АТС, на которые также невозможно перезвонить.

По словам экспертов, подобный метод рекламирования товаров и услуг находится вне закона. Полученные номера являются персональными данными, компании, получив их, провели их обработку и совершают хранение, а значит, подпадают под действие закона «О персональных данных». Без согласия абонента подобные манипуляции могут повлечь штраф в размере до 75 тысяч рублей.

Кроме того, таким образом нарушается закон «О рекламе», согласно которому распространение рекламы по сетям электросвязи, а к ним относится и телефонная, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. За это нарушение законодательство предусматривает штраф для юридических лиц в размере от 100 до 500 тысяч рублей.

Однако нарушителей можно наказать только на основании жалоб от пользователей. Поэтому ФАС и Роскомнадзор рекомендуют тем, кто столкнулся с такой рекламой, обращаться в надзорные органы. Сведения, которые нужно указать в заявлении, перечислены на сайте ФАС, к обращению также нужно приложить запись звонка.

Москва, Зоя Осколкова

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