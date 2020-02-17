В России создали шифрующий снимки фотоаппарат для шпионов

Российские инженеры создали фотоаппарат, который снабжен специальным голографическим модулем для шифрования сделанных снимков. Разработка воплощена в жизнь для нужд спецслужб. Хитрый способ шифрования предложили сотрудники Института лазерных и плазменных технологий Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.

По словам разработчиков, шифр меняется постоянно, а ключом к нему является структура голограммы каждого нового снимка. По словам доцента Института лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ Виталия Краснова, непосвященному зрителю покажется, что кодированные изображения – бракованные кадры, на которых записался цифровой шум.

На сегодняшний день существует только тестовый прототип камеры с голографическим шифрованием. Как пишут «Известия», если разработчики получат финансирование, то в относительно сжатые сроки смогут наладить производство «шпионских» фотокамер.

Москва, Иван Гридин

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