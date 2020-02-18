Microsoft назвала обновление Windows 10 опасным

Компания Microsoft отозвала опасное обновление Windows 10 из-за которого в работе операционной системы происходил сбой, сообщает Windows Latest.

В сообщении указано, что проблемное обновление под номером KB4524244 вышло 11 февраля. После его установки пользователи сталкивались с рядом проблем – от замедления работы компьютеров до произвольной отмены изменений в настройках.

Microsoft признала наличие проблемы и опубликовала инструкцию, как его удалить. В компании также заверили, что скоро устранят ошибку.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.02.20

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