Минобороны закупит несколько десятков обновленных бомбардировщиков

Минобороны России намерено приобрести нескольких десятков фронтовых бомбардировщиков Су-34, оснащенных новейшим радиоэлектронным оборудованием. Контракт с ПАО «Компания «Сухой» на поставку боевых самолетов ведомство планирует заключить ближайшим летом.
Боевые возможности бомбардировщиков расширены за новейшей аппаратуры, созданной в рамках опытно-конструкторской работы «Сыч», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. На центральном пилоне под фюзеляжем самолетов можно будет размещать подвесные контейнеры радиоэлектронной разведки, что позволит существенно расширить использование средств поражения.
Новое оборудование позволит Су-34 выполнять разведывательные миссии, наводить на цели другие самолеты и средства поражения, либо совмещать функции разведчика и ударного самолета – работать в цикле «нашел-атаковал».
Москва, Иван Гридин
Москва. Другие новости 19.02.20
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