Минобороны закупит несколько десятков обновленных бомбардировщиков

Минобороны России намерено приобрести нескольких десятков фронтовых бомбардировщиков Су-34, оснащенных новейшим радиоэлектронным оборудованием. Контракт с ПАО «Компания «Сухой» на поставку боевых самолетов ведомство планирует заключить ближайшим летом.

Боевые возможности бомбардировщиков расширены за новейшей аппаратуры, созданной в рамках опытно-конструкторской работы «Сыч», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. На центральном пилоне под фюзеляжем самолетов можно будет размещать подвесные контейнеры радиоэлектронной разведки, что позволит существенно расширить использование средств поражения.

Новое оборудование позволит Су-34 выполнять разведывательные миссии, наводить на цели другие самолеты и средства поражения, либо совмещать функции разведчика и ударного самолета – работать в цикле «нашел-атаковал».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.02.20

Ледокол «Арктика» распилят ради ремонта двигателя. / В США ученые намерены превратить саранчу в саперов. / Microsoft назвала обновление Windows 10 опасным. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»