В гаджетах от Apple нашли дыру для утечки данных

Уязвимость в операционной системе iOS дает возможность получать доступ к данным пользователей. Об этом в своем блоге рассказал программист Томми Миск. Его заинтересовали особенности предустановленного приложения для работы с камерой.

При первом использовании фотокамеры сервис спрашивает у владельцев iPhone или iPad согласие на обработку геолокации и в абсолютном большинстве случаев получает его. В итоге камера ставит геометки на все сделанные снимки уже без ведома пользователя.

При копировании снимка в буфер обмена попадает и вся информация о нем. Программист уверен, что этой уязвимостью можно воспользоваться для хищения пользовательских данных. В Apple ответили, что не считают обнаруженную программистом особенность проблемой и не будут ее устранять.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 26.02.20

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