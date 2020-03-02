IT-компании заявили о крахе отрасли в случае принятия поправок ФАС

Представители крупных российских IT-компаний призывают чиновников Минкомсвязи не поддерживать инициативу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о регулировании результатов интеллектуальной деятельности, к которым относится, в том числе, программное обеспечение. Эксперты опасаются, что в случае принятия новых правил, IT-отрасль в России ждет крах.

Совместное письмо представители Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ), Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» и некоммерческое партнерство «Руссофт» направили главе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву, передает РБК.

В частности, представители индустрии недовольны предложением лишить разработчиков программного обеспечения иммунитета на применение антимонопольного законодательства в отношении результатов интеллектуальной деятельности. Они полагают, что нововведение ударит по отрасли, так как предлагаемые меры лишат разработчиков возможности выбирать партнеров по необходимым компетенциям и выстраивать многоуровневые партнерские каналы. В случае принятия закона, подобные действия IT-компаний окажутся вне закона.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 02.03.20

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