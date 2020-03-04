Истребители «МиГ» получат интеллектуальную систему защиты от перегрузок

Авиастроительная корпорация «МиГ» разработала интеллектуальную систему защиты от превышения предельных перегрузок, на которую уже получен патент. Ее внедрят на самолетах МиГ-29М/М2 и МиГ-35, рассказали в пресс-службе корпорации. Благодаря разработке повысится безопасность пилотирования, а летчик сможет уделять больше внимания ведению воздушного боя и не следить за показаниями на приборной панели.

Авиационные комплексы поколений «4++» и «5» позволяют пилотирование при перегрузках до 9G. Новая система в сочетании с нашлемной индикацией и целеуказанием дают летчику возможность полностью сконцентрироваться на боевых задачах и избавляет от необходимости перепроверять показания приборов. Кроме того, в новой системе предусмотрена возможность превышения критической перегрузки в диапазоне 1-2G, а также временного или полного отключения данной системы.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 04.03.20

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