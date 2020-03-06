«Дочка» Роскосмоса автоматизирует обработку данных дистанционного зондирования Земли

Российские ученые создают систему автоматической обработки данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Проект воплощают в жизнь специалисты холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Роскосмос), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

По замыслу авторов идеи, система сократит время обработки спутниковых данных, а также уменьшит расходы на эксплуатацию наземной инфраструктуры. Комплекс автоматической обработки «в перспективе станет одним из передовых программных продуктов по обработке данных ДЗЗ», отметил глава Научного центра оперативного мониторинга Земли РКС Андрей Аракчеев.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 05.03.20

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