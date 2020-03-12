Новые смартфоны после покупки превращаются в кирпичи

Мошенники придумали новую схему обмана граждан, желающих купить смартфон. Аферисты пользуются лизинговой программой Samsung Forward. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Суть программы заключается в том, что человек берет устройство в аренду и ежемесячно платит за пользование. По окончании срока, он может выкупить смартфон, либо обменять его на новую модель.

Злоумышленники оформляют гаджеты на подставных лиц и перепродают устройства через сайты бесплатных объявлений. В результате спустя некоторое время пользователь получает сообщение о необходимости внести плату за аренду.

Жертва мошенников не понимает, о чем идет речь, так как заплатила полную сумму. Если не оплатить аренду, телефон перестает работать. При этом снять блокировку можно только через замену материнской платы.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 12.03.20

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