Эксперты назвали ворующие данные пользователей iPhone приложение

Эксперты по кибербезопасности обнаружили неожиданный способ следить за пользователями iPhone. Выяснилось, что некоторые приложения отслеживают буфер обмена, где нередко оказывается весьма важная для пользователя информация, например, банковские реквизиты, логины и пароли.

Специалисты констатировали, что ряд популярных приложений для iOS получают доступ к буферу обмена телефона, даже не ставя в известность и не спрашивая разрешение пользователя. По словам экспертов, речь идёт только о текстовых данных. В числе таких приложений оказались TikTok, новостные агрегаторы, игры Fruit Ninja и 8 Ball Pool. Для чего именно этим приложениям нужен доступ к буферу обмена, неясно, пишет Ubergizmo.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.03.20

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