Российские инженеры взялись за создание подлодок пятого поколения

Российские инженеры-конструкторы ведут разработку подлодок пятого поколения для нужд военно-морского флота страны, рассказал главком ВМФ адмирал Николай Евменов в интервью «Красной звезде». Он отметил, что создание таких более совершенных по многим параметрам субмарин необходимо для полноценного развития обороноспособного флота.

Ранее стало известно, что атомная субмарина пятого поколения «Хаски» («Лайка») получит модульную конструкцию и широкий спектр вооружения, в том числе ракеты «Калибр», «Оникс» и «Циркон». Подлодки оснастят перспективными противолодочными комплексами «Ответ», скоростными подводными ракетами «Хищник», торпедами УСЭТ-80 и «Физик-1», антиторпедами «Ласта», мини-ракетами и мини-торпедами. Кроме того, предполагается, что субмарины получат единую интегрированную системе боевого управления с искусственным интеллектом.

Адмирал Николай Евменов также рассказал и о большом потенциале для модернизации принятых на вооружение подводных лодок. «Будем продолжать ремонт в различных объемах и модернизацию атомных подводных лодок проектов 667 БДРМ, 971, 949. В результате такого рационального и логичного подхода практически вдвое будет увеличен срок службы атомных подводных лодок проектов 971 и 949», – рассказал он.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.03.20

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