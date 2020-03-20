Хакеры заявили о заказе ФСБ на создание киберооружия

ФСБ заказывала создание программного обеспечения «Фронтон» для осуществления кибератак с использованием устройств интернета вещей. Об этом пишет ВВС со ссылкой на опубликованные хакерской группой Digital Revolution документы.

Из документов следует, что силовиков интересовали три версии ПО – «Фронтон», «Фронтон-3Д» и «Фронтон-18». Они призваны заражать «умные» устройства (от цифровых ассистентов до «умных» домов), объединять их в сеть, чтобы потом «обваливать» серверы крупных интернет-сервисов и Сети на территории отдельных государств.

В документах указано, что интернет вещей «менее защищен, в отличие от мобильных устройств и серверов». По оценкам хакеров, «Фронтоны» могут использоваться для «шпионажа за всем миром».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 20.03.20

Американский ученый заявил о реальности путешествий во времени. / В России презентуют термометр-наклейку с мобильным приложением. / В России просят разрешить торговлю алкоголем в Сети из-за коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»